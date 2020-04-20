Айтишники купили врачам 700 тыс. медицинских масок

IT-компании EPAM и Wargaming передали Минздраву 700 тыс. фильтрующих масок класса защиты FFP2 от ведущего мирового производителя 3M.

Фото пресс-службы Минздрава

Как отметили в Минздраве, эти средства индивидуальной защиты рекомендованы ВОЗ для использования медработниками при оказании помощи пациентам.

В совместном заявлении EPAM и Минского отделения Wargaming (СООО Гейм Стрим) указано, что компании объединили усилия, чтобы «оказать реальную помощь в защите тем, кто работает на пределе своих сил и от кого зависит наше с вами здоровье и будущее».

Ожидается, что эти средства получат все, «кто сейчас на передовой борьбы с вирусом», вызывающим болезнь COVID-19.

«Мы хотим выразить им слова благодарности и поддержки», — сказано в заявлении.

В Минздраве отметили, что сейчас непростое время для всех стран, и оценили поставку в сжатые сроки (в течение 10 дней с момента закупки), назвав ее подвигом.

«Средства защиты сейчас быстро расходятся, они значительно повышают безопасность работы наших врачей, медсестер, фельдшеров, санитарок. И хочу поблагодарить людей, которые неравнодушны, проявляют свою активную жизненную позицию», — подчеркнул замминистра здравоохранения Борис Андросюк.