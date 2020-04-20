Бесправница на «Форде» сбила молодого мужчину в Барановичах

В дорожно-транспортном происшествии в Барановичах пострадал молодой мужчина.

Как сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, рано утром в субботу 53-летняя водитель «Форд Транзит» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 31-летнего местного жителя.

Совершив наезд, женщина с места происшествия скрылась.

Мужчина с травмами был госпитализирован.

Проведя оперативную работу, сотрудники Госавтоинспекции смогли задержать нарушительницу, что называется, по горячим следам.

В ходе разбирательства выяснилось, что она в 2015-м была лишена прав.