Смертельная авария под Жабинкой: погибли два человека, один — в реанимации

Два молодых человека погибли, а один несовершеннолетний получил тяжелые травмы в результате ДТП в Жабинсковском районе.

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МВД, в пасхальную ночь 22-летний водитель в дерневне Хмелево не справился с управлением «Хёндэ», вылетел в кювет и врезался в дерево.

«В результате ДТП водитель и 26-летний пассажир, находившийся на переднем сидении, скончались на месте. Находившийся сзади 17-летний пассажир с травмами доставлен в реанимацию. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности», — отметили в МВД.

По информации ГАИ, водитель не имел права управления автотранспортом.