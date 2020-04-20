Минобороны не считает эпидемиологическую обстановку причиной для отмены военного парада

Это следует из ответа министра обороны Виктора Хренина на петицию с требованием запретить репетицию и проведение 9 мая в Минске парада.

Авторы петиции , которую за 10 дней подписали более 7300 интернет-пользователей, среди прочего требовали «запретить проведение парада военной техники во избежание управления ею зараженных лиц и предотвращения чрезвычайных ситуаций, добровольно-принудительное участие работников государственных организаций в военном параде с целью создания массовки, отменить проведение репетиций почетного караула на территории Минска».

В ответе министра обороны, прикрепленном к тексту петиции, отмечено, что для Беларуси военные парады — «дань героизму и стойкости народа, самоотверженной борьбе против фашистских захватчиков, беспримерному трудовому подвигу тех, кто поднимал республику из руин», а также традиция, символизирующая «готовность белорусского народа отстаивать национальные интересы государства».

«Складывающаяся в настоящий момент в Республике Беларусь эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам проводить плановые мероприятия боевой подготовки, — подчеркнул Хренин. — Подготовка и проведение парада является составной частью боевой подготовки войск. В ходе тренировок личный состав совершенствует навыки, в том числе вождения и обслуживания закрепленной за ним техники, повышает профессиональное мастерство. В ходе проведения тренировок личного состава к участию в военном параде, в том числе роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры должностными лицами медицинской службы Вооруженных сил выполняется комплекс противоэпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий».

Министр отметил, что принимаемые меры обеспечивают «поддержание эпидемиологической обстановки в Вооруженных силах на должном уровне», а также способность и готовность ВС «к выполнению любых задач, в том числе наращивания потенциала государства в борьбе с вирусными инфекциями».