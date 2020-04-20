Более тысячи жителей Владикавказа митингуют против режима самоизоляции
Собравшиеся потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. К площади Свободы стянули силовиков.
Как видно на
С участниками схода попытались поговорить глава Владикавказа Русланбек Икаев и и депутат от «Единой России» Артур Таймазов, но у них ничего не вышло. К людям выходил и Битаров.
Местные жители протестуют из-за потери работы. Кроме того, митингующие считают, что власти недостаточно информируют их об эпидемиологической ситуации в регионе.