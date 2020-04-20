Более тысячи жителей Владикавказа митингуют против режима самоизоляции

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Собравшиеся потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. К площади Свободы стянули силовиков.

Как видно на опубликованных видео, несколько протестующих кидали камни в силовиков. Позднее их остановили другие митингующие. По сообщениям «Осетия серьезная», в толпе начались стычки с силовиками. В то же время часть сотрудников ОМОН отказалась вытеснять людей с площади, отметил телеграм-канал.

С участниками схода попытались поговорить глава Владикавказа Русланбек Икаев и и депутат от «Единой России» Артур Таймазов, но у них ничего не вышло. К людям выходил и Битаров.

Местные жители протестуют из-за потери работы. Кроме того, митингующие считают, что власти недостаточно информируют их об эпидемиологической ситуации в регионе.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Северная Осетия самоизоляция коронавирус COVID-19 Персона: Вячеслав Битаров Город: Владикавказ

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