Более тысячи жителей Владикавказа митингуют против режима самоизоляции

Собравшиеся потребовали отставки главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. К площади Свободы стянули силовиков.

Как видно на опубликованных видео , несколько протестующих кидали камни в силовиков. Позднее их остановили другие митингующие. По сообщениям «Осетия серьезная» , в толпе начались стычки с силовиками. В то же время часть сотрудников ОМОН отказалась вытеснять людей с площади, отметил телеграм-канал.

С участниками схода попытались поговорить глава Владикавказа Русланбек Икаев и и депутат от «Единой России» Артур Таймазов, но у них ничего не вышло. К людям выходил и Битаров.

Местные жители протестуют из-за потери работы. Кроме того, митингующие считают, что власти недостаточно информируют их об эпидемиологической ситуации в регионе.