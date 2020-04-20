Водитель и пассажир «Опеля» погибли на трассе М1 под Минском

Авария произошла 19 апреля на 380-м км автодороги Брест — Минск — граница Российской Федерации.

По информации городской ГАИ, водитель Opel не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes службы безопасности дорожного движения.

От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Микроавтобус не осуществлял сопровождение и двигался с выключенными проблесковыми маячками.