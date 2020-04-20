Водитель и пассажир «Опеля» погибли на трассе М1 под Минском
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Авария произошла 19 апреля на 380-м км автодороги Брест — Минск — граница Российской Федерации.
По информации городской ГАИ, водитель Opel не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes службы безопасности дорожного движения.
От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.
Микроавтобус не осуществлял сопровождение и двигался с выключенными проблесковыми маячками.