Водитель и пассажир «Опеля» погибли на трассе М1 под Минском

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Авария произошла 19 апреля на 380-м км автодороги Брест — Минск — граница Российской Федерации.

По информации городской ГАИ, водитель Opel не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes службы безопасности дорожного движения.

От полученных травм водитель и пассажир легковушки скончались на месте происшествия.

Микроавтобус не осуществлял сопровождение и двигался с выключенными проблесковыми маячками.
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Тэги: ДТП со смертельным исходом М1 Город: Минск

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