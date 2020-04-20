Минздрав подтвердил 6264 случая заражения коронавирусом

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С начала февраля в Беларуси провели 102 556 тестов на коронавирусную инфекцию. На этой неделе начинается внедрение экспресс-тестов в амбулаторном и стационарном звене.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, на утро субботы (18 апреля) было зарегистрировано 518 новых случаев, на утро воскресенья — 510, за последние сутки — 457.

Всего, по данным на 20 апреля, зарегистрировано 6264 положительных теста на коронавирус: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.

Минздрав подтвердил гибель 51 пациента «с рядом хронических заболеваний, отягощенных коронавирусом».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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