Евразийский банк развития прогнозирует ускорение инфляции в Беларуси в ближайшие месяцы

Об этом говорится в очередном обзоре, подготовленном аналитической дирекцией ЕАБР.

Отмечается, что в марте годовая инфляция ускорилась до 4,9% (4,4% месяцем ранее). «Динамика показателя преимущественно объясняется повышением базового индекса потребительских цен, характеризующего изменение стоимости товарных позиций, не подверженных прямому влиянию административного фактора», — поясняют аналитики.

Его месячный прирост без учета сезонных колебаний, по расчетам ЕАБР, в марте оказался максимальным с февраля 2016 года и составил почти 1%. По оценкам экспертов, ключевым фактором ускорения послужило существенное ослабление белорусского рубля, дополнительным — временный ажиотажный спрос населения на отдельные товары.

«В ближайшие месяцы мы ожидаем дальнейшего увеличения годовых темпов роста потребительских цен, причиной которого станет эффект переноса снижения стоимости национальной валюты», — отмечают аналитики ЕАБР.

Во второй половине года, по их мнению, значимое дезинфляционное влияние окажет ослабление внутреннего спроса, что позволит сохранить инфляцию вблизи целевого ориентира.

Как сообщалось, власти поставили на 2020 год задачу удержать инфляцию в пределах 5%. Однако фактически за первый квартал потребительские цены уже выросли на 2,7%.