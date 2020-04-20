Брестский суд арестовал двоих противников завода АКБ

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Суд Ленинского района Бреста арестовал на 15 суток противников аккумуляторного завода Дмитрия Андросюка и Александра Кабанова.

Обоих судили за участие в акции против строительства предприятия, которая прошла 12 апреля в областном центре.

Сотрудники милиции задержали активистов утром 18 апреля: Кабанова — в Пинском районе, Андросюка — в Каменецком. После составления протоколов в Ленинский РОВД Бреста их до суда поместили в изолятор временного содержания райотдела милиции.

Кабанов признан виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), Андросюк — по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года).
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Тэги: аккумуляторный завод АКБ АйПауэр Персона: Александр Кабанов Дмитрий Андросюк Город: Брест

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