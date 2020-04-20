Минздрав подготовил рекомендации по обращению с телами умерших с коронавирусом

В ведомстве сослались на информацию ВОЗ, что тела умерших от COVID-19, не являются источником инфекции — их не обязательно кремировать, хоронить можно как в закрытом, так и в открытом гробу.

На сайте Минздрава появились рекомендации по обращению с телами умерших с коронавирусом:

Тело умершего подвергается дезинфекции. Бальзамирование не рекомендуется, чтобы избежать чрезмерных манипуляций с телом умершего;

Кремация — не обязательна. Лица, умершие от инфекции COVID-19, могут быть похоронены или кремированы;

Захоронение стоит проводить в день выдачи тела;

На церемонии прощания — минимум присутствующих. Полностью исключить прикосновения к телу, соблюдать дистанцию;

По возможности стоит ограничить присутствие детей, а также людей старше 60 лет и лиц, у которых есть респираторные заболевания, хронические болезни сердца, сахарный диабет или иммунодефицит;

Церемония прощания может проходить как при открытом (при условии соблюдения вышеперечисленных рекомендаций), так и при закрытом гробе;

Люди, которые опускают гроб в могилу, должны надевать маски, перчатки и мыть руки с мылом и водой после снятия перчаток и окончания похорон.

По состоянию на 20 апреля, Минздрав подтвердил 6264 случая заражения коронавирусом в стране.