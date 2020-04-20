Николай Козлов упрочил лидерство в интернет-голосовании за единого кандидата в президенты от оппозиции

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В онлайн-голосовании на выборах единого кандидата в президенты от оппозиции приняло участие 2048 человек, исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии ОГП Николай Козлов упрочил лидерство.

Онлайн-голосование в рамках праймериз оппозиции началось 27 марта. В лидерах успели побывать все три участника.

Ко второй половине дня 20 апреля за Козлова проголосовал 741 человек. На втором месте — председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич (683 голоса), на третьем — сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Ольга Ковалькова (624).

Онлайн-голосование в соответствии с заключенным договоренностями завершается 30 апреля, однако оно может быть продлено на 10-15 дней.

Кандидаты также направятся в регионы, там не будет встреч с жителями — только онлайн-трансляции с помощью местных блогеров и СМИ. Подобные мероприятия планируется организовать в Могилеве и Гродно 22 и 26 апреля.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ОГП праймериз единый кандидат президентские выборы-2020 Персона: Николай Козлов Юрий Губаревич Ольга Ковалькова

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