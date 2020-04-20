На белорусско-российской границе в Гомельской области ввели санитарно-карантинный контроль

Для усиления противоэпидемического контроля за лицами, прибывающими в Гомельскую область из России, организован санитарно-карантинный контроля в населенном пункте Селище Добрушского района.

Как сообщили в пресс-службе Гомельского облисполкома со ссылкой на главного санитарного врача области Александра Тарасенко, специалисты санитарной службы совместно с ГАИ и транспортной инспекцией измеряют температуру водителям и пассажирам всех видов транспорта, выдают им рекомендации (требования) о соблюдении правил самоизоляции и других санитарно-противоэпидемических мероприятий.

По сообщению Минздрава, на 20 апреля в Гомельской области зарегистрировано 322 случая коронавируса.