Американская нефть обновила минимум с 1999 года

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На торгах 20 апреля фьючерсы нефти WTI на бирже ICE в Лондоне снизилась на 21,8% — до 15 долларов за баррель.

Как пишет Bloomberg, в Техасе на некоторых направлениях поставок покупатели платили за баррель до 2 долларов, что увеличивает возможность возникновения ситуации, когда американским производителям вскоре придется доплачивать покупателям, чтобы избавиться от нефти.

По мнению аналитиков, падение цены на нефть марки WTI связано с продолжающимся накоплением нефти на фоне снижения спроса из-за распространения в мире коронавируса. В частности, растут запасы сырья в нефтехранилище в Кушинге, штат Оклахома, который является базой поставки по фьючерсным контрактам сырой нефти WTI.

Объем нефти, который располагается в плавучих хранилищах в танкерах, в настоящее время оценивается в рекордные 160 млн баррелей.
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Тэги: нефть торги

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