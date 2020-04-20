Представитель Минобразования: Школьники, которые останутся дома, будут аттестованы за год на основании оценок в трех четвертях

О этом сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Не исключаю, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее», — сказал чиновник.

В сюжете телеканала было отмечено, что решение относительно детей, которые не будут посещать школу, Минобразования примет в течение двух дней.

20 апреля стало первым днем последней учебной четверти. Из-за распространения коронавируса COVID-19 весенние каникулы были продлены в общей сложности на две недели: сначала до 11-го, затем до 18 апреля. В пятницу, 17 апреля, Александр Лукашенко заявил о необходимости начинать учебный процесс в школах со следующей недели.

«Кто-то из родителей решит своего ребенка не пускать? Что ж, я его заставить не могу. Это же ваш ребенок, я знаю, что такое ребенок. Вы смотрите сами», — сказал Лукашенко.