В Беларуси началось потепление

В Беларуси началось небольшое потепление, но пока все же будет не по сезону прохладно.

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По прогнозам синоптиков, 21 апреля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный.

Столбик термометра в регионах страны днем будет находиться в следующих рамках: