В Беларуси началось потепление

/ Общество
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В Беларуси началось небольшое потепление, но пока все же будет не по сезону прохладно.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По прогнозам синоптиков, 21 апреля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный.

Столбик термометра в регионах страны днем будет находиться в следующих рамках:

  • Брест +13..+15°C;
  • Витебск +9..+11°C;
  • Гомель +9..+11°C;
  • Гродно +12..+14°C;
  • Могилев +9..+11°C;
  • Минск +9..+11°C.
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Тэги: погода

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