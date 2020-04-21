В Беларуси началось потепление
В Беларуси началось небольшое потепление, но пока все же будет не по сезону прохладно.
По прогнозам синоптиков, 21 апреля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный.
Столбик термометра в регионах страны днем будет находиться в следующих рамках:
- Брест +13..+15°C;
- Витебск +9..+11°C;
- Гомель +9..+11°C;
- Гродно +12..+14°C;
- Могилев +9..+11°C;
- Минск +9..+11°C.