«Беларусбанк» подготовил «сюрпризы» для обладателей банковских карточек

Крупнейший на территории нашей страны банк — «Беларусбанк» — объявил о некоторых изменениях по обслуживанию кредитных карт.

Как сообщили в его пресс-службе, с первого мая «изменяются отдельные размеры вознаграждений по операциям с использованием карточек физических лиц».

В частности, речь идет о:

блокировке карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе) по международным карточкам банка;

перевыпуске карточки в случае утери (хищения) карточки (ее реквизитов), изготовление дубликата по карточкам для использования только в Республике Беларусь и отдельным видам международных карточек;

срочном оформлении дебетовой карточки;

просмотре баланса по карточке в устройствах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк».