«Беларусбанк» подготовил «сюрпризы» для обладателей банковских карточек

/ Экономика
Просмотров: 4973

Крупнейший на территории нашей страны банк — «Беларусбанк» — объявил о некоторых изменениях по обслуживанию кредитных карт.

Как сообщили в его пресс-службе, с первого мая «изменяются отдельные размеры вознаграждений по операциям с использованием карточек физических лиц».

В частности, речь идет о:

  • блокировке карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе) по международным карточкам банка;
  • перевыпуске карточки в случае утери (хищения) карточки (ее реквизитов), изготовление дубликата по карточкам для использования только в Республике Беларусь и отдельным видам международных карточек;
  • срочном оформлении дебетовой карточки;
  • просмотре баланса по карточке в устройствах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк».

С полным перечнем изменений можно ознакомиться здесь.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусбанк ьанки кредитная карта банковская карта

Другие материалы на эту тему:

В Беларуси запустили способ оплаты покупок с помощью QR-кода

В Беларуси запустили способ оплаты покупок с помощью QR-кода

«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку Geely

«Беларусбанк» возобновит выдачу льготных кредитов на покупку Geely

«Беларусбанк» прекратил выдачу льготных кредитов на покупку Geely

«Беларусбанк» прекратил выдачу льготных кредитов на покупку Geely

Дело банкиров. Сначала бизнесмен давал взятки, потом пошел в КГБ

Дело банкиров. Сначала бизнесмен давал взятки, потом пошел в КГБ