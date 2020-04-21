«Беларусбанк» подготовил «сюрпризы» для обладателей банковских карточек
Крупнейший на территории нашей страны банк — «Беларусбанк» — объявил о некоторых изменениях по обслуживанию кредитных карт.
Как сообщили в его пресс-службе, с первого мая «изменяются отдельные размеры вознаграждений по операциям с использованием карточек физических лиц».
В частности, речь идет о:
- блокировке карточки банком (нахождение карточки в стоп-листе) по международным карточкам банка;
- перевыпуске карточки в случае утери (хищения) карточки (ее реквизитов), изготовление дубликата по карточкам для использования только в Республике Беларусь и отдельным видам международных карточек;
- срочном оформлении дебетовой карточки;
- просмотре баланса по карточке в устройствах ОАО «Белагропромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк».
С полным перечнем изменений можно ознакомиться