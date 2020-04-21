«Белавиа» начинает ежедневно летать в Вену

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» уже на этой неделе начнет выполнять ежедневные рейсы между Минском и Веной.

Вена / Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

По информации посольства Беларуси в Австрии, в понедельник, среду, пятницу и воскресенье (время местное) запланированы рейсы:

Минск — Вена (вылет в 08:50, прибытие в 09:50);

Вена — Минск (вылет в 10:45, прибытие в 13:40).

Во вторник, четверг и субботу (время местное):

Минск — Вена (вылет в 14:25, прибытие в 15:25);

Вена — Минск (вылет в 16:15, прибытие в 19:10).

Авиабилеты можно забронировать и оплатить на сайте «Белавиа», включая представительство компании в Австрии.

«Белавиа» рассчитывала открыть регулярный рейс Минск — Вена — Минск 29 марта, однако авиационные власти Австрии не выдали авиакомпании разрешение на выполнение полетов. Такое решение вызвало недоумение белорусского авиаперевозчика.

«Открытие рейсов «Белавиа» по данному маршруту в условиях временного отсутствия прямых полетов между Минском и Веной в столь непростое время для жителей двух стран позволило бы облегчить передвижение граждан Беларуси и Австрии, а также поддержать экономические и культурные отношения между государствами», — подчеркивала белорусская авиакомпания.

Следует отметить, что Австрия в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса ввела в марте санитарный контроль на границах, были отменены большинство авиарейсов в страну. Сейчас Австрия стала одной из первых стран Eвросоюза, где принято решение о постепенном ослаблении карантинных мер.

Вместе с тем в настоящее время на границах Австрии сохраняется жесткий контроль, а все рейсы Austrian Airlines отменены по 17 мая.