В Браславе водитель «Рено» насмерть сбила на «зебре» женщину

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне утром в Браславе.

фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, на улице Юбилейной 35-летняя жительница района сбила на «Рено Каптюр» пешехода.

Отмечается, что 56-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Травмы, полученные в результате удара авто, оказались смертельными для жительницы районного центра — она умерла на месте ДТП.

ГАИ напоминает, что и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила: