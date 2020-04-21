В Браславе водитель «Рено» насмерть сбила на «зебре» женщину

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне утром в Браславе.

фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, на улице Юбилейной 35-летняя жительница района сбила на «Рено Каптюр» пешехода.

Отмечается, что 56-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Травмы, полученные в результате удара авто, оказались смертельными для жительницы районного центра — она умерла на месте ДТП.

ГАИ напоминает, что и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила:

  • водителям, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки, чтобы в случае необходимости пропустить пешехода.
  • пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров или обочин;
  • при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;
  • на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
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Тэги: ДТП Город: Браслав

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