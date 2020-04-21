Экспорт калийных удобрений рухнул почти на треть

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На более чем 72 тыс. тонн просел за два месяца экспорт белорусских калийных удобрений.

Как пишет agronews.com, за январь-февраль Беларусь поставила на внешние рынки продукции на 30,4% меньше показателей аналогичного периода 2019-го.

За январь-февраль было экспортировано 798,9 тыс. тонн, основная часть из которых пришлась на Индию (выручено почти 43 млн долларов).

За поставки удобрений в Бразилию удалось получить около 25 млн долларов.

Тройку лидеров стран-покупателей замкнула Индонезия (23,8 млн долларов).

Напомним, калийные удобрения находятся в числе важных экспортных позиций Беларуси.
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Тэги: калийные удобрения экспорт

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