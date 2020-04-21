Экспорт калийных удобрений рухнул почти на треть
На более чем 72 тыс. тонн просел за два месяца экспорт белорусских калийных удобрений.
Как пишет
За январь-февраль было экспортировано 798,9 тыс. тонн, основная часть из которых пришлась на Индию (выручено почти 43 млн долларов).
За поставки удобрений в Бразилию удалось получить около 25 млн долларов.
Тройку лидеров стран-покупателей замкнула Индонезия (23,8 млн долларов).
Напомним, калийные удобрения находятся в числе важных экспортных позиций Беларуси.