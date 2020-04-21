Вопрос тарифов на транспортировку газа на рынке ЕАЭС остается открытым

Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования в сфере услуг по транспортировке газа на общем рынке газа Евразийского экономического союза.

Как было заявлено 20 апреля в Москве на рабочем совещании совета Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК, данный вопрос планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 23 апреля в формате видеоконференции.

О том, что Беларусь и Россия проведут консультации о стоимости транспортировки газа, было заявлено 14 апреля на оперативном совещании рабочей группы под руководством председателя коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, которое было организовано в формате видеоконференции с участием руководителей министерств энергетики государств ЕАЭС. Об итогах консультаций планировалось проинформировать членов совета Евразийской экономической комиссии на внеочередном заседании 20 апреля.

Александр Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, которая состоялась 14 апреля в режиме видеоконференции, обратился к президенту РФ с просьбой в жатые сроки рассмотреть вопрос цен на российский газ для Беларуси: «Мое особое обращение к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос».

Он отметил, что пока стороны не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, надо договориться о том, как поступить в складывающейся ситуации.

«В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов — подъемным для потребителей», — заявил белорусский руководитель.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко о необходимости более гибких цен на газ в условиях пандемии коронавируса, заявил, что вопрос о цене на российский газ в ЕАЭС будет прорабатываться на экспертном уровне.

«Это вопрос для переговоров на экспертном уровне в ЕАЭС. Вопрос поставлен в рамках ЕАЭС, он может ставиться. Он будет прорабатываться», — сказал Песков журналистам 15 апреля.