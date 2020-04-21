COVID-19 в Беларуси. Оператор А1 окажет помощь белорусским медикам

Мобильный оператор A1 обеспечит белорусских медиков, занятых борьбой с коронавирусной инфекцией COVID-19, смартфонами и бесплатной рабочей связью.

Фото пресс-службы А1

Как сообщили в пресс-службе компании, ожидается, что комплекты связи «будут использоваться в самых горячих зонах, там, где происходит лечение пациентов с вирусной инфекцией — в отделениях интенсивной терапии, инфекционных отделениях, при работе на скорой медицинской помощи, в лабораториях, где проводится тестирование анализов на COVID-19».

По мнению мобильного оператора, такой подход позволит «минимизировать использование личных телефонов и снизит риск распространения инфекции за пределами инфицированных зон».

500 комплектов связи, состоящих из новых смартфонов «А1 Альфа», а также SIM-карт с безлимитными звонками во все сети и безлимитным интернетом, будут переданы белорусским медикам в учреждения здравоохранения всех регионов Беларуси.

По договоренности с Минздравом, адресное распределит помощь Республиканский центр организации медицинского реагирования.

«Уверен, что предоставленные А1 комплекты связи обеспечат медработникам еще больше возможностей для оптимизации рабочей коммуникации и обмена информацией в текущих обстоятельствах», — заявил главврач РЦОМР Эдуард Вальчук.

Ранее А1 сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции COVID-19 и оказал благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице.

По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания.

Данные о заболеваемости по регионам: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.

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