Итальянская Серия А: чемпионат должен быть доигран

На заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.

За такое решение проголосовали представители всех двадцати клубов. Единственной преградой может стать решение правительства Италии, которое исходит из правил, касающихся здоровья и безопасности всех участников.

Как ранее сообщалось, на сегодняшнее утро, по данным университета Джонса Хопкинса, в Италии было зарегистрировано 181 228 случаев (третий показатель в мире) заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Недуг унес жизни 24 114 человек (второй показатель).

На данный момент сыграно 26 туров: