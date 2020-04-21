Итальянская Серия А: чемпионат должен быть доигран

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На заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.

За такое решение проголосовали представители всех двадцати клубов. Единственной преградой может стать решение правительства Италии, которое исходит из правил, касающихся здоровья и безопасности всех участников.

Как ранее сообщалось, на сегодняшнее утро, по данным университета Джонса Хопкинса, в Италии было зарегистрировано 181 228 случаев (третий показатель в мире) заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Недуг унес жизни 24 114 человек (второй показатель).

На данный момент сыграно 26 туров:

  1. Ювентус — 63;
  2. Лацио — 62;
  3. Интер — 54;
  4. Аталанта — 48;
  5. Рома — 45;
  6. Наполи — 39;  
  7. Милан — 36;
  8. Верона — 35;
  9. Парма — 35;
  10. Болонья — 34;
  11. Сассуоло — 32;
  12. Кальяри — 32;
  13. Фиорентина — 30;
  14. Удинезе — 28;
  15. Торино — 27;
  16. Сампдория — 26;
  17. Дженоа — 25;
  18. Лечче — 25;
  19. СПАЛ — 18;
  20. Брешия — 16.
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Тэги: футбол-Италия

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