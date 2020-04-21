Итальянская Серия А: чемпионат должен быть доигран
На заседании совета Серии А (высший дивизион итальянского футбола) принято решение доиграть чемпионат 2019/2020.
За такое решение проголосовали представители всех двадцати клубов. Единственной преградой может стать решение правительства Италии, которое исходит из правил, касающихся здоровья и безопасности всех участников.
Как ранее сообщалось, на сегодняшнее утро, по данным университета Джонса Хопкинса, в Италии было зарегистрировано 181 228 случаев (третий показатель в мире) заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Недуг унес жизни 24 114 человек (второй показатель).
На данный момент сыграно 26 туров:
- Ювентус — 63;
- Лацио — 62;
- Интер — 54;
- Аталанта — 48;
- Рома — 45;
- Наполи — 39;
- Милан — 36;
- Верона — 35;
- Парма — 35;
- Болонья — 34;
- Сассуоло — 32;
- Кальяри — 32;
- Фиорентина — 30;
- Удинезе — 28;
- Торино — 27;
- Сампдория — 26;
- Дженоа — 25;
- Лечче — 25;
- СПАЛ — 18;
- Брешия — 16.