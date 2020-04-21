Доктор медицинских наук рассказал, сколько SARS-CoV-2 может быть активным на поверхностях предметов

По мнению главного врача инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге, доктора медицинских наук Дениса Гусева, что коронавирус нового типа достаточно стойкий и во внешней среде.

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Как сообщил он телеканалу «78» , SARS-CoV-2 может быть активным на поверхностях предметов до трех суток и передается не только воздушно-капельным путем.

Специалист объяснил: «Попав на поверхность, он сохраняется до трех суток. Если вы прикасаетесь к поверхности, после этого ваша рука попадает в глаза, на слизистую оболочку, вы можете тоже заразиться».

По его мнению, такой контактный путь заражения «более актуален чем воздушно-капельный».

Ранее сообщалось, что на 21 апреля в мире заразились более 2,49 млн человек (более 170 тыс. умерло).

По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания.

Данные о заболеваемости по регионам: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.

Ранее сообщалось, что по мнению врача-инфекциониста Владимира Никифорова, новый коронавирус SARS-CoV-2 не следует канонам классической эпидемиологии. А врач-патологоанатом Александр Эдигер заявлял, что у зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.

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