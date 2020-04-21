Лукашенко уехал в Бобруйск

Сегодняшний рабочий день Александр Лукашенко проводит на Могилевщине — он посещает Бобруйск.

В разговоре с руководителем области Леонидом Зайцем официальный белорусский лидер поручил организовать производство достойного количества гречихи, так как «россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи».

В настоящее время президент, как сообщает его пресс-служба, посещает предприятие «Славянка», где с недавнего времени налажено производство средств индивидуальной защиты.

Во время поездки главе государства доложат о социально-экономическом развитии региона и мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Лукашенко посетит производственные цеха, где ознакомится с процессом изготовления медицинских масок и бытовых повязок.