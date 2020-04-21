В Украине от COVID-19 умер 161 человек

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По официальным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в Украине по состоянию на 21 апреля зафиксировано 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Как сообщается, уже зарегистрирован 161 летальный исход.

Больше всего заразившихся в Черновицкая области (988), Киеве (892) и Ивано-Франковской области (556), а меньше всего в Черниговской (13), Донецкой (16) и Луганской (25) областях.

Данные с временно оккупированных территорий  Крыма, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Украина коронавирус COVID-19

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