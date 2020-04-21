«Фольксваген» влетел в дерево и загорелся в Ветковском районе — погибли два человека

Очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано в Беларуси.

На этот раз черная метка поставлена на карте в Ветковском районе.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, сегодня ночью дежурному поступило сообщение о горении на 45-м километре дороги Р30 Гомель — Ветка — Чечерск — Ямное автомобиля.

По предварительным данным, водитель «Фольксвагена Пассат» не справился с управлением вылетел в противоположный кювет, где врезался в дерево.

От удара автомобиль загорелся. В результате происшествия водитель и ехавший на переднем сидении пассажир погибли на месте ДТП.

Два молодых человека погибли, а один несовершеннолетний получил тяжелые травмы в результате ДТП в Жабинсковском районе.