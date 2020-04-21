Переболевшие COVID-19 сдают плазму для лечения тяжелых случаев инфекции

Первые 15 человек, которые переболели COVID-19, уже стали донорами плазмы, которую будут использовать при лечении наиболее тяжелых случаев заболевания.

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Как сообщает Минздрав в своем телеграм-канале, специалисты РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий внедряют такую методику помощи пациентам, которые в связи с тяжелым состоянием находятся на особом контроле у медиков.

Первые шесть человек сдали плазму в Минске, 21 апреля такое же мероприятие проходит в Витебске.

«На областной станции переливания крови Витебска специалисты провели забор плазмы с антителами COVID-19 у белорусов, которые переболели коронавирусной инфекцией. Забор иммунной плазмы будет проводиться и в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы. Также в ближайшие дни эту процедуру планируют начать проводить и все областные центры трансфузиологии», — говорится в сообщении.

Минздрав обращается ко всем выздоровевшим с призывом стать донором и помочь врачам спасти тех, кто тяжелее переносит это заболевание.

О внедрении в стране производства плазмы с антителами к коронавирусу для использования при терапии наиболее тяжелых случаев заболевания сообщил 8 апреля во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Владимир Караник.

Ранее сообщалось, что на 21 апреля в мире заразились более 2,49 млн человек (более 170 тыс. умерло).

По данным Минздрава на утро 20 апреля, в Беларуси с начала пандемии зафиксировано 6264 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Выздоровели и выписаны 514 пациентов. 51 человек скончался (плюс четыре случая за сутки). У 92 пациентов наблюдается тяжелое течение заболевания.

Данные о заболеваемости по регионам: в Брестской области — 185, Витебской — 1504, Гомельской — 322, Гродненской — 176, Минской — 789, Могилевской — 265, Минске — 3023.

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