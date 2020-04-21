Доллар и евро сильно выросли на торгах 21 апреля

Американская и европейская валюты серьезно выросли на торгах БВФБ во вторник, 21 апреля.

Три основные иностранные валюты закончили свои сессии со следующими показателями:

доллар: +0,0318 пункта (+1,3%) — 2,4824 белорусского рубля;

евро: +0,0331 пункта (+1,24%) — 2,6924 белорусского рубля;

российский рубль: -0,0361 пункта (-1,1%) — 3,2459 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. В ходе сегодняшних торгов июньские фьючерсы на нефть марки Brent опускались ниже 20 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года.

На этом фоне курс доллара в ходе торгов Московской биржи вырос на 1,94% к уровню закрытия предыдущих торгов и к полудню составил 77,0125 рубля. Последний раз курс доллара в России находился выше этой отметки 6 апреля.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля. За первый месяц весны белорусский рубль ослаб к корзине иностранных валют на 6,6%. По отношению к доллару национальная валюта за месяц потеряла 15,5% стоимости, к евро — 15,3%, к российскому рублю — укрепилась на 1,5%.

7 апреля главный банк страны сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов.