БСДП (Грамада) призвала белорусов не ходить на субботник и парад

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) призвала белорусов воздержаться от посещения массовых мероприятий, в том числе объявленного на 25 апреля субботника и парада 9 мая.

Фото из архива пресс-службы президента

В заявлении президиума БСДП (Грамада), распространенном 21 апреля, отмечается, что «власть не должным образом реагирует на опасность для жизни и здоровья граждан Беларуси», «нарушает право граждан на объективную информацию», а отдельные меры (возобновление занятий в школах, военный призыв, намерение провести субботник и парад 9 мая) «несут угрозу массовых заражений».

В БСДП (Грамада) подчеркивают, что «проведение массовых мероприятий противоречит концепции борьбы с пандемией, вызванной распространением инфекционного заболевания COVID-19».

«Акции по проведению субботника и парада являются идеологическими, а не жизненно необходимыми, на них не гарантируется безопасность белорусам», — говорится в заявлении.

Правительству, считают в партии, следует отказаться от практики давления на медработников, давать своевременную информацию о распространении коронавируса в Беларуси (количестве выявленных носителей и больных по образцу ВОЗ), воздержаться от подачи недостоверных и нескорректированных с регионами данных, от «головоломок» и недоговорок во время трансляции.

БСДП (Грамада) также заявляет о необходимости согласовать предоставление бесплатного интернета учащимся и студентам, проходящим обучение дистанционно, а если это невозможно — распустить их досрочно на летние каникулы.

Мировой экономический кризис уже начался, говорится в заявлении, но белорусские власти «не предпринимают оперативных и эффективных мер для его смягчения», страна стоит перед угрозой массовой безработицы.

По мнению партии, необходимо предоставить налоговые и кредитные каникулы бизнесу, а пенсионерам, людям с инвалидностью и другим социально незащищенным группам населения — бесплатные средства индивидуальной защиты (одноразовые перчатки, маски и антисептики).