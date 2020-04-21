Банкам дали рекомендации по работе в условиях пандемии

Национальный банк Беларуси считает, что в условиях пандемии коммерческим банкам следует расширить дистанционные каналы работы с клиентами.

«В Национальный банк поступают обращения граждан с предложениями по расширению возможности использования дистанционных каналов обслуживания при осуществлении банковских операций», — говорится в письме.

Как выяснилось, у ряда банков клиенты не могут дистанционно досрочно или частично погасить кредит, перевести денежные средства с вкладов на текущий счет, осуществить иные процедуры без личного присутствия.

«Считаем, что подобные подходы не могут применяться в условиях сложной эпидемиологической ситуации, и полагаем необходимым банкам оперативно провести ряд организационных мер по минимизации случаев необходимости личного присутствия клиентов в отделениях при взаимодействии с банком», — подчеркивает Нацбанк.

Коммерческим банкам поручено «организовать для клиентов максимальное расширение возможности оказания банковских услуг, включая досрочный возврат (погашение) кредитов и уплату процентов за пользование ими» посредством ЕРИП в системах дистанционного банковского обслуживания.

Регулятор также поручил банкам организовать автоматическое продление срока действия банковских платежных карт как минимум до 1 июля 2020 года и организовать перевод денежных средств с вкладов (депозитов) по истечении срока их возврата на текущий банковский счет клиента автоматически, без личного взаимодействия с ним.

Следует отметить, что ранее некоторые банки по своей инициативе призвали клиентов пользоваться на период пандемии каналами дистанционного банковского обслуживания.

Так, крупнейший банк страны — «Беларусбанк» — в апреле пригласил клиентов «активно использовать безналичные платежи и дистанционные каналы оплаты: интернет- и мобильный банкинг».

А «БПС-Сбербанк» принял решение временно закрыть региональные подразделения после того, как у сотрудника головного офиса была выявлена коронавирусная инфекция.