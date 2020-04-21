От COVID-19 умер актер и режиссер популярных сериалов

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На 60-м году ушел из жизни российский актер и режиссер Иван Щеголев.

Как пишут «Известия», печальное известие принес продюсер телесериала «Морозова», где Щеголев был ведущим режиссером, Ефим Любинский.

Сообщается, актер умер в Городской клинической больнице №15 им. Филатова. Под наблюдением врачей он находился с десятого апреля (в последние два дня состояние было крайне тяжелое).

«Вирус — что тут еще скажешь», — отметил Любинский.

С 80-х годов Щеголев начал играть в кино, в 92-м совместно с Максимом Воронковым поставил свой кинодебют «Бабник-2». Снял в последней кинороли Евгения Леонова в картине «Американский дедушка». В 2000-м выпустил «Я вам больше не верю» с Владимиром Стекловым и Чулпан Хаматовой.

Среди известных сериалов, над которыми он работал, — «Кулагин и партнеры» и «Карпов». В сериале «Поворот ключа» он сам исполнил главную роль, там же снялись его мать, жена (режиссер и педагог Марина Сахарова) и дочь.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 режиссер российский актер Персона: Иван Щеголев Город: Москва

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