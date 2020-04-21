За три месяца в ДТП пострадали 15 детей, один ребенок погиб

За три месяца этого года в Беларуси зафиксировано 13 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Как сообщила на пресс-конференции 21 апреля в Минске начальник отдела агитации и пропаганды столичной ГАИ Александра Попова.

«Пострадали 15 несовершеннолетних, кроме того, один ребенок погиб — он был пассажиром в транспортном средстве. В большинстве случаев дети являются пешеходами, то есть чаще всего происходят наезды», — отметила она.

Попова призвала родителей лучше следить за детьми, в особенности с наступлением хорошей погоды, когда дети будут больше времени проводить на улице.

«Родители должны напомнить детям о правилах безопасного поведения на дороге, — сказала представитель ГАИ. — Зачастую мы сталкиваемся с такой ситуацией, что родители не то что не показывают пример своим детям, но и сами упускают из виду совсем маленьких детей, а после происходят дорожно-транспортные происшествия. У нас в этом году был случай, когда двухлетний ребенок самостоятельно на самокате начал движение по проезжей части на запрещающий сигнал светофора. По словам очевидцев, мать ребенка находилась от него достаточно далеко. После наезда рассказывала им: «Как это так, я очень удивлена, обычно мой ребенок на красный свет не переходит». Как можно было так сказать про двухлетнего ребенка? С ребенком, к слову, все хорошо, после осмотра его с матерью отпустили домой. Но это еще один повод вспомнить, что нужно еще раз пообщаться с детьми, нелишне им напомнить о собственной безопасности».

«Также начинается пора поездок. Ребенок будет достаточно много времени находиться в транспортном средстве, и нужно помнить о его безопасности — помнить о необходимости использовать удерживающие устройства, что ребенок не должен баловаться и стоять в транспортном средстве. Помнить, что все крупные вещи нужно класть в багажник, чтобы в случае ДТП детали этих вещей не ранили тех, кто находится в транспортном средстве», — добавила представитель ГАИ Минска.

Кроме того, с наступлением теплой погоды «дети будут чаще выходить на улицу и играть во дворе, выезжать на велосипеде с дворовой территории, двигаться по проезжей части, между рядами припаркованных транспортных средств».

«Водителям важно помнить, быть бдительными и внимательными, понимать, что ребенок может выскочить из-за припаркованного транспортного средства», — предупредила Попова.