Сезон аттракционов в Минске откроется 9 мая
Из-за пандемии COVID-19 и погодных условий сезон аттракционов в парках Минска откроется на две недели позже планировавшегося.
«Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в Минске и проблемных вопросов по предупреждению распространения инфекции COVID-19, по соблюдению требований физического, социального дистанцирования сезон аттракционов в 2020 году начнется 9 мая», — сообщил на пресс-конференции 21 апреля главный инженер унитарного предприятия «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский.
По его словам, подготовить оборудование к работе в этом году планировалось к 24 апреля. «Вся работа будет выполнена до конца апреля. Мы будем находиться в режиме ожидания в полной готовности», — подчеркнул он.
Представитель «Минскзеленстроя» отметил, что открытие сезона аттракционов «исторически было приурочено к установлению благоприятных погодных условий».
«Есть долгосрочный прогноз, на который мы ориентируемся, согласно ему, скорее всего, будут заморозки, похолодание», — отметил представитель «Минскзеленстроя».
Накануне нового сезона для столичных парков приобрели новые аттракционы. В парке имени Горького установлены качели вращательного действия с высотой подъема около 10 метров, которые предназначены для детей от восьми лет.
В парке Челюскинцев смонтирован трехуровневый детский лабиринт — самый крупный открытый лабиринт в Минске, его размер 16 на 13 метров, также установлен батутный детский аттракцион и аттракцион «Мини-джет». Планируется установить надувную батутную арену и детское колесо обозрения, сообщает