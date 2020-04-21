«Криница» по итогам 2019 года сработала в убыток на 6,3 млн рублей

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Пивоваренная компания «Криница» — крупнейший в Беларуси государственный производитель пива, кваса и безалкогольных напитков — по итогам 2019 года получила убыток.

Как свидетельствует финансовая отчетность предприятия, чистый убыток компании составил 6,35 млн рублей, тогда как годом ранее она получила чистую прибыль в 406 тыс. рублей.

Выручка предприятия в прошлом году выросла менее чем на 0,5% и составила 99,9 млн рублей, себестоимость реализованной продукции увеличилась на 9% до 78,5 млн рублей, сообщает БелаПАН.

Государство готово продать «Криницу». Поддержку в поиске стратегического инвестора оказывает Европейский банк реконструкции и развития.
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Тэги: Криница пивоварение

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