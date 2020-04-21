Жировичский монастырь приостановил прием посетителей после госпитализации архиепископа

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Архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий, наместник Жировичского Свято-Успенского ставропигиального мужского монастыря, с 20 апреля находится в больнице с пневмонией, сообщается на сайте Новогрудской епархии Белорусского экзархата Русской православной церкви.

«На 21 апреля состояние владыки стабильное, есть улучшение медицинских показателей», — отметили в епархии.

Секретарь Новогрудской епархии протоиерей Анатолий Герасимук сообщил БелаПАН, что сегодня он разговаривал с архиепископом Гурием. «Владыка благодарит всех за молитвы. Он в стабильном состоянии, у него улучшенные анализы. Да, пневмония, но все под контролем, и у владыки, слава Богу, все хорошо», — сказал отец Анатолий.

На официальной странице Жировичского монастыря в «Фейсбуке» 21 апреля опубликовано сообщение о том, что «монастырь и дома паломников приостанавливают прием посетителей на период до 10 мая». Это связано с «эпидемиологической ситуацией в мире».

Архиепископ Гурий, в миру Николай Апалько, родился 30 мая 1956 года в поселке Льнозавод (сейчас деревня Коллективная) Полоцкого района Витебской области. Более 30 лет возглавляет Жировичский монастырь и почти 24 года управляет Новогрудской епархией.
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Тэги: БПЦ Жировичский монастырь пневмония Персона: Николай Апалько Город: Жировичи

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