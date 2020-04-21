У форварда хоккейной команды президента обнаружен коронавирус

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У нападающего хоккейной команды президента Беларуси Дмитрия Мелешко выявлен коронавирус. Эту информацию в комментарии для РИА «Новости» подтвердила пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт.

Последнюю игру хоккейная команда президента провела 11 апреля — второй матч финальной серии республиканского любительского турнира. В этом матче играли и Дмитрий Мелешко, и Александр Лукашенко, и младший сын президента Николай Лукашенко.

Наталья Эйсмонт отметила, что Мелешко «заболел спустя примерно неделю после окончания любительского чемпионата Беларуси по хоккею, когда вся команда находилась в отпуске», и что после того матча Лукашенко и Мелешко не контактировали.

Сам Дмитрий Мелешко в комментарии для TUT.by не подтвердил наличие коронавируса.

«Не знаю, как появились такие данные, но коронавируса у меня нет. Просто легкая простуда. Да, я решил самоизолироваться, но это связано с тем, что у моей супруги онкология, поэтому мы стараемся все риски свести к нулю. Сдал тест и на COVID-19, но пока результата нет», — сказал Мелешко.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: хоккей-Лукашенко коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко Дмитрий Мелешко Наталья Эйсмонт

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