Большой театр отменил крупнейшие летние фестивали

Фестивали «Балетное лето в Большом» и «Вечера Большого театра в замке Радзивиллов», запланированные на июнь, отменены, сообщили в учреждении культуры.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и снижением зрительской активности в репертуаре Большого произошли значительные изменения .

Премьера оперы «Виллисы. Фатум» переносится с апреля на ноябрь, балет «Анна Каренина» — с апреля на октябрь. Балет «Витовт», запланированный к показу 29 апреля, заменен на концерт в Камерном зале «Портреты. Клавдия Шульженко» (начало в 19:00). Также концерт в Камерном зале «Штраус приглашает…» состоится 30 апреля вместо оперетты «Летучая мышь».

В мае на основной сцене отменены балет «Анастасия», оперетта «Летучая мышь», оперы «Евгений Онегин», «Кошкин дом», «Свадьба Фигаро», «Пиковая дама», «Царская невеста», «Виллисы. Фатум», «Кармен», «Волшебная флейта».

В Камерном зале отменены концерты «Лики женщины», «Музыкальное путешествие. От Мадрида до Стокгольма», «МИКСТ».