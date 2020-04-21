Житель Гродно сбросил шеринговый велосипед в подземный переход

Инцидент произошел у перехода станции метро «Парк Челюскинцев» в Минске.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 19-летний парень приехал в Минск к друзьям, они вместе употребили спиртное, а затем пошли гулять по городу. Во время прогулки молодой человек и повредил шеринговый велосипед. При этом акт вандализма снимал на видео его друг, который выложил ролик в соцсеть.

Хулигана задержали в тот же день, 19 апреля. Причину своего поступка он пояснить не мог.