Лукашенко заверил, что Минздрав не скрывает правду о коронавирусе в Беларуси

Как сообщает пресс-служба президента, на предприятии «Славянка» у Лукашенко поинтересовались, каким источникам лучше доверять людям в условиях нескончаемого потока самой разной информации.

Фото: president.gov.by

«Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает, — ответил Лукашенко. — Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда "плявузгают" в сторону Беларуси. За что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо — достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, с кого потом спросить можно».

«А надо ли нам гнаться за этой желтизной? Мы же никогда не догоним их, и это огромные деньги, — добавил Лукашенко. — Поэтому вы знаете государственное телевидение, точку зрения государства. Вы, наверное, оцениваете разные средства массовой информации и видите, кому можно верить, кому нет. Кто ответит за это, а кто нет. Поэтому вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас. Я однажды в сердцах сказал: "Мне-то чего это скрывать? Я породил этот психоз или коронавирус? Нет. Вы породили в Беларуси? Нет. Нас наградили этим". Это говорит о том, что мир так глобализирован и так взаимосвязан, что сегодня уже не спрячешься нигде».

По словам Лукашенко, чтобы развеять все сомнения и недоверие к официальной информации, в Беларусь были приглашены эксперты Всемирной организации здравоохранения. «Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики, — сказал официальный лидер. — Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят».