Все новые строительные нормы примут до конца текущего года

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Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на заседании межведомственного совета по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства.

Утвержденный график разработки строительных норм и правил должен соблюдаться, подчеркнул Кухарев.

Минстройархитектуры утвердило 32 строительные нормы и одно строительное правило. По утверждению разработчиков, они полностью соответствуют европейским подходам и стандартам.

Документы касаются вопросов безопасности возведения жилых и общественных зданий, в том числе в части проектирования строительных конструкций и воздействия на них. Приняты нормативы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, устройству кровель, проектированию трамвайных и троллейбусных линий, а также станций технического обслуживания, складов нефти и нефтепродуктов.
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Тэги: градостроительство строительство Персона: Владимир Кухарев

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