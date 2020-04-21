Все новые строительные нормы примут до конца текущего года

Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев на заседании межведомственного совета по вопросам архитектуры, градостроительства и строительства.

Утвержденный график разработки строительных норм и правил должен соблюдаться, подчеркнул Кухарев.

Минстройархитектуры утвердило 32 строительные нормы и одно строительное правило. По утверждению разработчиков, они полностью соответствуют европейским подходам и стандартам.

Документы касаются вопросов безопасности возведения жилых и общественных зданий, в том числе в части проектирования строительных конструкций и воздействия на них. Приняты нормативы по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, устройству кровель, проектированию трамвайных и троллейбусных линий, а также станций технического обслуживания, складов нефти и нефтепродуктов.