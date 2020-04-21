МТС предоставит медикам безлимит интернета, минут и планшеты для связи с коллегами

/ Техно
Просмотров: 82

МТС планирует предоставить безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны для медиков на корпоративных тарифных планах.

Также для срочной связи с коллегами и обмена информацией в рамках борьбы с COVID-19 медикам планируется передать 100 планшетов.

Дополнительный голосовой и интернет трафик будет доступен для всех медработников, абонентские номера которых оформлены как на юридическое лицо, так и на самих работников, на корпоративных тарифных планах. Специальное предложение начнет действовать с 4 мая по 31 августа.

Бонусы можно будет подключить с помощью USSD-запроса, бесплатного звонка в контактный центр МТС или обратившись к персональному менеджеру юридического лица.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МТС коронавирус COVID-19 медработники

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Зацепило. За «корону» президента Лукашенко стал ругать и аполитичный электорат

Зацепило. За «корону» президента Лукашенко стал ругать и аполитичный электорат

Как помочь во время коронавируса: деньгами, руками, идеями

Как помочь во время коронавируса: деньгами, руками, идеями

По полочкам. Надо ли носить маски, кому и какие?

По полочкам. Надо ли носить маски, кому и какие?