Католическое радио «Мария» в пятый раз не зарегистрировали в Беларуси

Международной христианской радиостанции, которая есть даже в Китае и Сирии, отказали в лицензии СМИ, без которого та не может получить вещательные частоты и попасть в пакет «Белтелекома».

Единственная возможность, которая остается у «Радио Мария» в Беларуси, — это трансляция программ через интернет, сообщила участница команды волонтеров Евгения Найдович, передает racyja.com .

«В четвертый раз мы пошли с костельными властями. Закон принят. Мы соответствуем. Деньги заплатили. Но нет! Глаза в пол, и давай что-то бормотать о "ну, вы же понимаете, при всем уважении к вам, мы не можем принять это решение, извините". Ну что ж. Не хотите — мы переживем. Научим наших стареньких бабушек пользоваться интернет-радио!», — рассказала Евгения.

Неделю назад команда «Радио Мария» сделала еще одну попытку зарегистрироваться — в форме письма-обращения от имени всех слушателей по всей Беларуси:

«Попросили просто дать нам разрешение на вещание. Особенно там, где далеко, где есть частоты и они не востребованы. И разрешить нам за недорого, а лучше бесплатно, как социально значимому радио. Но нет, дорогие, нет. Снова "пена из мозга" на пяти листах. Нас не существует. Мы мусор».