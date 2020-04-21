Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля

Южнокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии.

Это не первая волна слухов о здоровье Ким Чен Ына, но все они в прошлом были опровергнуты. Администрация президента Республики Корея заявила, что из КНДР не поступает никаких признаков того, что 36-летний правитель действительно тяжело болен, передает Би-би-си .

15 апреля Ким Чен Ын не присутствовал на праздновании дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Это один из главных праздников в стране. Ким Чен Ын прежде никогда не пропускал этого праздника. Его отсутствие неизбежно породило слухи и спекуляции, но их невозможно подтвердить.

Ким Чен Ын последний раз появлялся в официальных новостях КНДР 12 апреля. В заметке говорилось, что он проинспектировал группу ударной авиации, но дата события не указывалась. Из государственных СМИ также известно, что за день до этого он председательствовал на политическом собрании. Однако с тех пор его на публике не видели.

Порядок наследования в случае смерти северокорейского лидера неочевиден. Самого Ким Чен Ына его отец годами готовил к роли главы государства, обеспечив преемственность династии Кимов. Сестра лидера Ким Ё Чжон кажется наиболее очевидным кандидатом. В ее жилах течет кровь династии Пэкту, как называют династию Кимов — в честь священной горы Пэктусан. В марте она выступила со своим первым публичным заявлением, но и раньше часто появлялась рядом с братом на важных мероприятиях.