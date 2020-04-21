Вероятность осложнений среди больных коронавирусом курильщиков увеличивается в 14 раз

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У зараженных коронавирусом курильщиков болезнь чаще протекает в тяжелых формах и вызывает летальный исход.

Специалисты исследовали данные, полученные на основе изучения историй болезни 73 пациентов одной из китайских клиник. Исследование показало, что зараженные коронавирусом курильщики в 14 раз чаще имеют осложнения, чем некурящие больные, сообщает Medical Xpress.

«Поскольку COVID-19 в основном поражает легкие, то все, что может ослабить дыхательную систему, повышает риск появления осложнений», — заметил один из участников исследования доктор Мэтью Стелига (Matthew Steliga).

Медик уточнил, что курение сгущает слизистую оболочку дыхательных путей, затрудняя удаление вдыхаемых бактерий и вирусов. Специалист считает, что пассивное курение также может многократно увеличить количество негативных последствий от болезни: «Даже случайное вдыхание табачного дыма связывают с появлением острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС)».

Стелига также заявил, что электронные сигареты не являются безопасной альтернативой, так как вейпы и подобные устройства могут подавлять иммунитет, таким образом снижая способность организма бороться с инфекцией. При этом он признал, что исследователи не имеют на этот счет полных данных, но отметил, что лучший способ обезопасить себя заключается в том, чтобы держать легкие чистыми и здоровыми.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: курение коронавирус COVID-19 здоровье Персона: Мэтью Стелига

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