Пятнадцать россиян, у которых ранее обнаружили коронавирус, приступили к работе на БелАЭС
Специалисты субподрядных организаций российской государственной корпорации «Росатом», у которых ранее был выявлен коронавирус, здоровы и приступили к работе на Белорусской АЭС.
Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении, опубликованном 21 апреля на сайте «Росатома».
«Была проблема, вы знаете об этом, на белорусской станции, где у 15 россиян оказалась положительная реакция на первый тест. Она благополучно разрешилась — два последующих теста были отрицательными. Люди здоровы, они уже приступили к работе», — сказал он.
Утром 8 апреля стало известно, что в Островце с коронавирусной инфекцией госпитализированы 15 россиян, прибывших для монтажа и пусконаладочных работ на АЭС. В тот же день эту информацию подтвердил министр здравоохранения Владимир Караник.
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Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.
Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется запустить в 2021 году.