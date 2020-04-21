В Минске открыли автобусный маршрут № 26А

С 1 мая организуется работа автобусного маршрута ДС «Восточная» — Выготского — Павлины Медёлки, сообщили на предприятии «Столичный транспорт и связь».

Автобусы будут курсировать по ул. Смоленской, Захарова, Киселева, М. Богдановича, пр. Машерова, ул. Даумана, В. Хоружей, Червякова, Долгиновскому тракту, ул. Выготского, Павлины Медёлки в прямом направлении, обратно — по трассе маршрута № 26.

Решение об учреждении маршрута № 26А принято в связи с обращениями граждан по поводу транспортного обслуживания социальных объектов, расположенных на улице Выготского.