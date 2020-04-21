ОПЕК срочно созывает конференцию
Представители стран-участниц обсудят возможность немедленного сокращения добычи нефти из-за обвала цен.
Министры стран-участниц ОПЕК во вторник, 21 апреля, в срочном порядке проведут телеконференцию, чтобы обсудить
Какие именно страны примут участие во встрече не уточняется.
Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ рассмотреть возможность скорейшего и более значительного ограничения добычи для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. В своем Twitter Бироль написал, что сокращение предложения ОПЕК+ является хорошим началом, но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса.