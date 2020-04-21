ОПЕК срочно созывает конференцию

Представители стран-участниц обсудят возможность немедленного сокращения добычи нефти из-за обвала цен.

Министры стран-участниц ОПЕК во вторник, 21 апреля, в срочном порядке проведут телеконференцию, чтобы обсудить ситуацию на рынке нефти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Какие именно страны примут участие во встрече не уточняется.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль призвал страны ОПЕК+ рассмотреть возможность скорейшего и более значительного ограничения добычи для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. В своем Twitter Бироль написал, что сокращение предложения ОПЕК+ является хорошим началом, но недостаточным для немедленного восстановления баланса рынка из-за масштабов падения спроса.