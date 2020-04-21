Потерявший из-за пандемии бизнес канадец устроил самое массовое убийство в истории страны

Жертвами 51-летнего стоматолога Гэбриеля Уортмана стали минимум 20 жителей канадской провинции Новая Шотландия.

О социальных последствиях пандемии коронавируса и длительного карантина говорят меньше, чем о последствиях эпидемиологических и медицинских, однако, они тоже есть. Аккурат в карантин в спокойной Канаде произошло самое массовое убийство в истории страны. По данным на 21 апреля, жертвами стральбы стали 20 человек, передает Си-би-си .

По словам очевидцев, Уортман поджег свой дом и несколько других зданий, а затем открыл огонь по людям, выбегавшим на улицу. При этом одет преступник был в форму Королевской канадской конной полиции и ездил на автомобиле, напоминающем полицейскую машину. Около полудня 19 апреля полиция сообщила, что задержала подозреваемого, а спустя несколько часов объявила, что тот погиб в перестрелке.

Гэбриел Уортман руководил двумя стоматологическими клиниками. Его бизнес закрылся из-за пандемии COVID-19.

Массовые убийства — большая редкость для Канады. До этого самым массовым считалось убийство 14 женщин в Политехническом университете Монреаля, совершенное в 1989 году.