Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен

За январь—март цены в стране увеличились на 2,74%.

Первым оказался Узбекистан (2,8%). В первой шестерке также Кыргызстан (2,7%), Таджикистан (2,6%), Азербайджан и Казахстан (по 2,3%), свидетельствует проведенный БелаПАН анализ оперативных данных национальных органов статистики.

Далее следуют Армения, Грузия (по 1,7%), Россия (1,3%), Латвия (0,8%), Молдова, Украина (по 0,7%) и Литва (0,3%). В Эстонии цены снизились на 0,6%. Традиционно нет данных по Туркменистану.

В 2019 году Беларусь оказалась шестой по росту потребительских цен на территории бывшего СССР (4,73%), в 2018-м — четвертой (5,64%), в 2017-м — девятой (4,59%), в 2016-м — третьей (10,58%).