Супруга Дмитрия Мелешко рассказала о его симптомах при коронавирусе

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У нападающего хоккейной команды президента Беларуси выявлен коронавирус.

Надежда Мелешко рассказала на своей странице в Instagram о симптомах своего мужа.

«Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернется домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние — первый симптом коронавируса. Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждем результат. Будут ли у меня продолжаться химиотерапии — большой вопрос. Страшно ли мне? Думаю, даже не вопрос», — написала Надежда.

Она уточнила, что при первых симптомах Дмитрий изолировался, чтобы обезопасить семью.

Сейчас Дмитрий Мелешко выступает за любительскую команду президента. Последний раз они выходили вместе на лед 11 апреля.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: хоккей-Лукашенко коронавирус COVID-19 Персона: Дмитрий Мелешко Надежда Мелешко

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