Супруга Дмитрия Мелешко рассказала о его симптомах при коронавирусе

У нападающего хоккейной команды президента Беларуси выявлен коронавирус.

Надежда Мелешко рассказала на своей странице в Instagram о симптомах своего мужа.

«Пару дней была невысокая температура, потом вроде стало легче, радовались, думали вернется домой. На следующий день вечером поднялась температура до 37,8 и пропало обоняние — первый симптом коронавируса. Мы с детьми чувствуем себя хорошо, сегодня сдали анализ на COVID-19, ждем результат. Будут ли у меня продолжаться химиотерапии — большой вопрос. Страшно ли мне? Думаю, даже не вопрос», — написала Надежда.

Она уточнила, что при первых симптомах Дмитрий изолировался, чтобы обезопасить семью.

Сейчас Дмитрий Мелешко выступает за любительскую команду президента. Последний раз они выходили вместе на лед 11 апреля.